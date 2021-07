Tarnów będzie refundował zabiegi in-vitro? Powstał obywatelski projekt uchwały, który podzielił radę miejską

Według danych Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian”, co piąta para w Polsce ma problemy z zajściem w ciążę.

- Oczywiście to nie jest tak, że każda z nich potrzebuje in vitro, ale wśród nich są pary, dla których in vitro jest jedyną szansą żeby zostali rodzicami - przekonuje Marta Górna, prezes organizacji.

Nie wszystkie pary mogą sobie jednak pozwolić na wykonanie takiego zabiegu ze względów finansowych. Leczenie niepłodności metodą in vitro to wydatek rzędu 8-12 tysięcy złotych, a od 2016 roku nie jest refundowane.

Jak jest skala problemu w Tarnowie? Precyzyjnych danych brak.

Obywatelski projekt uchwały o dofinansowaniu leczenia niepłodności metoda in vitro musi poprzeć minimum 300 mieszkańców Tarnowa

Być może na dofinansowanie takich zabiegów będą mogły liczyć pary z Tarnowa. Lokalni działacze lewicy wyszli z pomysłem, aby Tarnów refundował in vitro dla mieszkańców miasta. Projekt uchwały trafił do przewodniczącego rady miejskiej. Obywatelski projekt zakłada, że w ciągu pięciu lat na zabiegi in vitro z miejskiej kasy przeznaczone byłoby 900 tysięcy złotych.