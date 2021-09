Tarnów. Drugie podejście do wyborów na os. Zielonym w Tarnowie. Czy uda się wybrać tym razem przedstawicieli osiedla?

Drugie podejście do wyborów na osiedlu Zielone

Osiedle Zielone należy do jednego z największych w Tarnowie. Mieszka na nim kilka tysięcy osób, z czego 4,2 tys. jest uprawnionych do głosowania. Jednak spośród tak wielkiej rzeszy osób ciężko jest wyłonić tam radę osiedla. Jesienią ubiegłego roku odbyły się wybory w 16 z 15 rad osiedli w Tarnowie. Tylko na os. Zielonym do głosowania nie doszło, ponieważ nie było wystarczającej ilości chętnych do pełnienia społecznej funkcji.

W związku z tym kolejne wybory do Rady Osiedla Zielone zarządzono na 10 października. Nie wiadomo jednak czy do nich dojdzie. W poniedziałek 6 września minął bowiem termin zgłoszeń kandydatów, a chęć startu w wyborach wyraziło zaledwie 11 osób, gdy minimum musi być ich 16.