Tarnów. Działacze lewicy złożyli wniosek o odebranie abp. Wiktorowi Skworcowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta Tarnowa

Abp Skworc po latach przeprosił ofiary księdza Stanisława P.

Pismo jest pokłosiem sprawy ujawnionej w ubiegłym roku przez księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Duchowny opisał historię osób molestowanych przez księdza Stanisława P., który pracował w rożnych parafiach diecezji tarnowskiej, w czasie, gdy ordynariuszem był Wiktor Skworc. Gdy kuria dowiedziała się wtedy o oskarżeniach, ks. Stanisława P. przeniesiono do parafii na Ukrainie. Tam również miał się on dopuszczać się czynów pedofilskich. Po powrocie do Polski nadal pracował w parafiach diecezji. Będąc biskupem tarnowskim, Wiktor Skworc nigdy nie zgłosił sprawy do prokuratury, ani Watykanu.