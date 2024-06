Dawni ministranci molestowani przez księży w diecezji tarnowskiej chcą odszkodowań. Wystąpili do sądu przeciwko kurii

Ofiary księży Stanisława P. i Mariana W. walczą o odszkodowanie za doznane krzywdy

Kancelaria Anny Bufnal prowadzi również drugą sprawę dotyczącą tego samego duchownego, z okresu, w którym pracował on w Mędrzechowie. W tym przypadku pozew dotyczy samej diecezji.

- Pokrzywdzeni domagają się przeprosin (roszczenie o charakterze niemajątkowym) oraz wypłaty stosownej rekompensaty za doznane krzywdy - zadośćuczynienia pieniężnego (roszczenie o charakterze majątkowym) - mówi mecenas Bufnal.

To jednak nie wszystko. W kwietniu 2024 do Sądu Okręgowego w Tarnowie wystąpiło przeciwko tarnowskiej kurii ośmiu byłych ministrantów. Każdy z nich chce po 1,5 mln zł zadośćuczynienia za krzywdy, jakich doświadczyli za sprawą byłego już księdza Mariana W.

– Wszystkie zdarzenia miały miejsce w różnych okresach w stosunku do poszczególnych pokrzywdzonych, jednak można wskazać, że zbiorczo były to lata od 1999 r. do 2012 r. – przekazał „Gazecie Krakowskiej” adwokat Jarosław Głuchowski, reprezentujący pokrzywdzonych. 71-letni dziś mężczyzna pracował wówczas jako proboszcz w Grywałdzie i Szalowej. Od 2020 roku toczy się proces karny przeciwko W.



Wniosek cywilny złożony do sądu to konsekwencja negatywnej odpowiedzi na wezwanie do zapłaty, jakie ofiary byłego księdza złożyły w tarnowskiej kurii w styczniu 2020 roku. – Była to odpowiedź sporządzona przez prawnika diecezji i miała ona charakter odmowny. Napisano tam, że diecezja nie dostrzega podstaw prawnych, by uznać swoją odpowiedzialność – wyjaśnia mecenas Głuchowski.