Tarnów. Forum Inteligentnych Specjalizacji i Małopolska Noc Naukowców w tarnowskiej PWSZ [ZDJĘCIA]

Trzy dni wykladów, spotkań, warsztatów i zabawy podczas Forum w Tarnowie

W sobotę, 25 września, będzie okazja, by dowiedzieć się więcej o sztucznej inteligencji. Gościem forum będzie m.in. Petros Psyllos, programista, innowator, przedsiębiorca, wielokrotny laureat prestiżowych nagród. O godz. 16 poprowadzi wykład dotyczący sztucznej inteligencji na przykładzie robota humanoidalnego.

W ramach Forum Inteligentnych Specjalizacji przygotowano również wydarzenia towarzyszące, skierowane m.in. do dzieci i młodzieży. W programie znalazło się Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne, podczas którego w dmuchanym planetarium będzie można wziąć udział np. w spacerze po niebie. Będzie też można sprawdzić się w roli młodego kreatora – dorosłego innowatora, biorąc udział w warsztatach Lego, w których uczestniczyć mogą zarówno dzieci, jak i dorośli. Będzie to nie tylko zabawa takimi seriami klocków jak Star Wars czy Ninjago, lecz też okazja, by podpatrzeć zastosowane mechanizmy przeniesione z mechaniki i robotyki. Atrakcyjnie zapowiada się także pokaz kuchni molekularnej.