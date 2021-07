Tarnów. Kłopoty podróżnych na dworcu PKP. Po godz. 18. czynna tylko jedna kasa, a przed nią długie kolejki po bilet

Malejąca liczba kas na dworcu w Tarnowie

Na tarnowskim dworcu znajdują się co prawda cztery okienka kasowe, ale w ciągu dnia czynne są tylko dwa z nich. Jedno prowadzi spółka POLREGIO, a drugie PKP Intercity Pierwsze jest czynne w godz. 6.30-18, drugie dłużej, bo od 6 do 22. Można w nich kupić również bilety na pociągi Kolei Małopolskich.

- Polskie Koleje Państwowe są właścicielem dworca w Tarnowie, ale nie odpowiadają za liczbę czynnych okienek kasowych i godziny ich otwarcia. O tych kwestiach decydują operatorzy kas biletowych, czyli przewoźnicy i agenci świadczący usługi sprzedaży biletów na rzecz spółek przewozowych – wyjaśnia Michał Stilger, rzecznik prasowy PKP S.A.

Problem zaczyna się po godz. 18, kiedy zostaje tylko jedno okienko kasowe, a ludzi do obsłużenia sporo. To dla wielu czas powrotu po pracy do domów, w wakacje ruch jest większy, a Tarnów to punkt przesiadkowy w drodze m.in. do Krynicy.