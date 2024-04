Tarnów. Miasto numer 2 na małopolskiej mapie bezdomności. "W schronisku mamy cały czas pełne obłożenie"

Schronisko dla bezdomnych w Tarnowie wypełnione nie tylko zimą

Schronisko posiada 80 miejsc, a dodatkowo prowadzi noclegownię dla kolejnych 20. To miejsce szczególnie oblegane jest zimą, gdy na dworze panują duże mrozy. Jednak, jak się okazuje, w ostatnim czasie, nawet gdy nastają cieplejsze dni, bezdomnych i tak jest w schronisku sporo.

Badania liczby osób bezdomnych wskazały, że największy odsetek osób bezdomnych stanowią mężczyźni w wieku 40-60 lat. W tarnowskim schronisku przebywają też kobiety. Jest też sporo osób, które do Domu Dla Bezdomnych Mężczyzn trafiają spoza Tarnowa. Obecnie w ośrodku znajduje się kilkadziesiąt osób, które pochodzą z Lisiej Góry, Wojnicza, Wietrzychowic, a nawet Rzezawy czy Bochni.

- W schronisku mamy cały czas pełne obłożenie. Dawniej w okresie letnim faktycznie mieliśmy mniej osób, ale zaczęło się to zmieniać. Wiąże się to na przykład ze stanem zdrowia tych osób czy też skomplikowaną sytuacją rodzinną oraz bytową - mówi Jerzy Maślanka, dyrektor Domu Dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej.

Straż miejska w Tarnowie kontra bezdomni

Niestety, duża liczba osób bezdomnych takie schroniska jak to przy ul. Prostopadłej w Tarnowie omija szerokim łukiem. Głównym powodem jest uzależnienie od alkoholu, a w Domu Dla Bezdomnych Mężczyzn panuje zasada, że nie można go spożywać.

- Praktycznie nie ma dnia, żebyśmy nie interweniowali wobec osób bezdomnych, które upijają się i niekiedy gorszą mieszkańców swoim zachowaniem - przyznaje Robert Żurek, naczelnik Oddziału Patrolowo-Interwencyjnego tarnowskiej straży miejskiej.

Takie osoby zawożone są do Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi. Mundurowi od kilku lat nie stosują wobec takich osób pouczeń ani mandatów karnych i od razu kierują wnioski do sądu, które z reguły kończą się tym, że bezdomni trafiają na pewien czas do więzienia, ponieważ nie są w stanie zapłacić zasądzonej na nich grzywny.

Problemu z bezdomnością to jednak nie rozwiązuje, bo co pewien czas pojawiają się nowe osoby, które zaczynają życie na ulicy. Jak podkreślają eksperci, zjawiska bezdomności nie da się wyeliminować w stu procentach.