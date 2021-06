Tarnów. Nagrali piosenkę, którą napisała zmarła przed dwoma laty Justyna Drąg z podtarnowskiej Białej

Rocznica wielkiej ucieczki z KL Auschwitz. Spośród 50 więźniów, którzy wzięli w niej udział siedmiu udało się odzyskać wolność

10 czerwca 1942 roku doszło do buntu i największej ucieczki więźniów z niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Przystąpiło do niej ok. 50 więźniów karnej obozowej kompanii. Spośród nich 13 zginęło zastrzelonych przez esesmanów, innych zatrzymali kapowie. Na wolność wydostało się dziewięciu, ale w następnych dniach dwóch z nich zostało schwytanych. W odwecie Niemcy następnego dnia rozstrzelali 20 Polaków, a ok. 300 kolejnych zabili w komorach gazowych.