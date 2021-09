Tarnów. Nowy rok akademicki za pasem, a na PWSZ ogłoszono jeszcze nabór uzupełniający. Do wyboru dwa nowe kierunki studiów

Więcej kierunków do studiowania w Tarnowie

Nowe kierunki to propozycja przede wszystkim dla osób, które wciąż nie podjęły decyzji co do swojej przyszłości i tego, co chcą studiować i robić w życiu.

- Nabór dopiero się rozpoczął, a mamy już pierwszych chętnych. Na jeden i drugi kierunek zgłosiło się już po kilka osób – przyznaje Piotr Kopa, rzecznik prasowy PWSZ w Tarnowie.

Kosmetologia to kierunek studiów I stopnia (licencjackie, stacjonarne) w ramach którego studenci uzyskają wiedzę ogólną z zakresu nauk medycznych, o zdrowiu, a nawet społecznych oraz szczegółową z zakresu kosmetologii. W ramach studiów zostaną przygotowani do wykonywania zabiegów z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej. Co niezwykle istotne, poznają także zasady współpracy z lekarzami dermatologami oraz reguły przygotowywania i stosowania różnych preparatów kosmetycznych. Absolwenci zdobywają konieczne uprawnienia do prowadzenia własnej działalności lub pracy w gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, firmach zajmujących się produkcją kosmetyków, czy ośrodkach SPA.