Tarnów. Oszuści znów zaatakowali w Tarnowie. 78-latka wyrzuciła przez balkon 43 tysiące złotych

Fałszywy policjant oszukał seniorkę z Tarnowa

Do tarnowianki zadzwonił telefon stacjonarny. Głos w słuchawce przedstawił się jako policjant CBŚP. Poinformował seniorkę, że do jej mieszkania chce włamać się grupa osób, które wiedzą o ukrytej w domu gotówce. Mężczyzna zaproponował pomoc i ochronę pieniędzy, pod warunkiem, że kobieta wrzuci je przez okno.

Seria oszustw "na blika" w Tarnowie

To nie jedyne oszustwo do którego doszło w ostatnim czasie. Oszuści wykorzystują ostatnio chętnie elektroniczną formę płatności typu blik. W sumie do policjantów zgłoszono 8 tego typu oszustw. Sześć osób straciło od 500 do 2 tysięcy złotych.