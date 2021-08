Tarnów. Parking przy Centrum Handlowym Zenit jest już płatny. Brak biletu parkingowego będzie teraz słono kosztować

Do niedawna parking przy Centrum Handlowy Zenit od rana do godzin popołudniowych był zapełniony po brzegi, a znalezienie wolnego miejsca graniczyło z cudem. Trochę lepiej było w godzinach wieczornych.

Teraz zaparkowanie w tym miejscu nie stanowi już problemu. Kilka dni temu na drzwiach wejściowych CH Zenit pojawiły się kartki z informacją o zmianie zasad funkcjonowania parkingu. Przy wejściu stanął parkomat, z którego należy pobrać bilet.

- Chcieliśmy uporządkować kwestie dotyczącą parkowania. Prosili nas o to najemcy oraz klienci, którzy narzekali, że nie mają gdzie zostawić samochodu, gdy chcą zrobić u nas zakupy. Miejsca parkingowe zajmowali im mieszkańcy pobliskich osiedli oraz osoby, które przyjeżdżały do przychodni – tłumaczy Grażyna Słyś, współwłaściciel Centrum Handlowego Zenit. - Samochody zostawali tutaj także ci, którzy wybierali się na zakupy do sklepaów przy ulicy Lwowskiej – dodaje.