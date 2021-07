Tarnów. Parking przy ul. Dworcowej wciąż w remoncie, a budowa węzła przesiadkowego nie wiadomo, kiedy ruszy

Jeszcze w lutym tarnowski magistrat informował o tym, że prace projektowe związane z budową węzła przesiadkowego „Krakowska” są już na finiszu. Przetarg na realizację zadania w formule "Zaprojektuj i wybuduj" - po kilkukrotnie nieudanych podejściach wyłonienia wykonawcy - ostatecznie wygrała miejska spółka. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w kwietniu zabrało się za remont zatoki parkingowej przy ul. Dworcowej.

Było to możliwe dzięki wydzieleniu tego zadania z całego projektu. Prace kamieniarskie przy niedużym, około 30-metrowym pasie między plantami a ulicą trwają już blisko trzy miesiące.

- Tempo jest ślamazarne, robotników niewielu, a od pewnego czasu nie ma tu żywej duszy. Jak tak pójdzie dalej, to do końca wakacji nie skończą. Szkoda, bo marnuje się wygodny parking, z którego korzystało na co dzień sporo osób – mówi taksówkarz z pobliskiego postoju.