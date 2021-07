Tarnów. Taki dzielnicowy to skarb. Zdobył detektory tlenku węgla dla lokatorów budynku socjalnego. Teraz czad już ich nie zaskoczy we śnie

Sierżant Norbert Gostek dzielnicowym na południu Tarnowa jest dopiero od pół roku. Jednym z priorytetowych zadań, które wyznaczył sobie na początek nowej pracy w powierzonym rejonie było zainteresowanie się losem mieszkańców dwóch budynków socjalnych przy ul. Tuchowskiej.

- To lokale o niskim standardzie, w których większość lokatorów wykorzystuje tradycyjne piece kaflowe – do ogrzewania mieszkań i przygotowywania posiłków. Niestety zdarzało się, że nie zawsze trafiły do nich węgiel czy drewno ale nierzadko również odpady, które nie powinny być spalane – mówi Norbert Gostek.