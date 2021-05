Tarnów. Tancerki ze Studia Tańca Honorata w Tarnowie Mistrzyniami Polski na 4. Mistrzostwach Polski Cheerleaders w Kielcach [ZDJĘCIA]

Cheerleaderki ze Studia Tańca Honorata na 4. Mistrzostwach Polski Cheerleaders

4. Mistrzostw Polski Cheerleaders odbyły się w Kielcach i trwały kilka dni (od 6 do 9 maja). Wśród 3 tysięcy tancerzy, którzy przyjechali z całej Polski do Kieleckiego Teatru Tańca pojawiła się również reprezentacja zawodniczek ze Studia Tańca Honorata z Tarnowa. Dziewczyny, mimo trudnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa, pokazały klasę i formę, a do Tarnowa wróciły z workiem medali.

- To były jedne z najcięższych przygotować jakie pamiętam, dlatego tym bardziej cieszymy się, że się nam udało. Jestem bardzo dumna z dziewczyn – mówi Honorota Włoch-Kowalczyk, właścicielka Studia Tańca Honorota.

Dodaje, że podczas mistrzostw też nie było łatwo, nie tylko ze względu na bardzo wysoki poziom, który reprezentowali tancerze, ale również na obowiązujące obostrzenia. - Zawodniczki były przez cały dzień w maseczkach. Ściągały je dopiero w momencie występu, ale dały radę – przyznaje.