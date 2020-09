Tarnów. Uczniowie rozpoczęli nowy rok szkolny z maseczkami na twarzy i w dobrych nastrojach [ZDJĘCIA]

FLESZ - Jak przygotować dzieci do powrotu do szkoły?

Uczniowie pojawili się dziś w tarnowskich szkołach z maseczkami na twarzy, przed wejściem mierzona była im temperatura, zalecano także dezynfekcję rąk. Mimo nowych realiów uczniom humory dopisywały i z pozytywnym nastawieniem przyszli do szkoły.

- Dziś zrobiliśmy wyjątek, wiemy jakie są to stresujące chwile zarówno dla tych dzieci jak i rodziców więc pozwoliliśmy wejść opiekunom razem z nim do środka, ale to był jedyny raz – podkreśla Anna Mach, dyrektor Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnym Stowarzyszenia „Siódemka” w Tarnowie.

Szkoła opracował specjalne procedury i zgodnie z nimi dzieci będą musiały same wychodzić do szkoły, a rodzice mogą je odprowadzać tylko pod drzwi.

- Rozpoczynamy ten rok z radością, że dzieci wracają do szkoły, ale też niepokojem czy podołamy wszystkim wyzwaniom. Zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy, żeby zapewnić bezpieczeństwo naszym dzieciom - mówi Anna Mach.