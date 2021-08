Tarnów upamiętni 460. rocznicę pogrzebu hetmana Jana Tarnowskiego i 490. rocznicę jego zwycięstwa pod Obertynem

Pogrzeb Jana Tarnowskiego był wielkim wydarzeniem w Tarnowie

Hetman Jan Tarnowski był właścicielem Tarnowa i dóbr tarnowskich oraz wybitnym wojskowym. Słynie z wielu zasług dla samego Tarnowa, jak i całego kraju. W najbliższą niedzielę jego postać będą wspominać członkowie Fundacji Pro Patria Semper, Fundacji Hetmana Jana Tarnowskiego, Parafii Katedralnej, Rady Osiedla "Starówka" oraz społeczność II LO w Tarnowie, którzy wspólnie organizują uroczystości m.in. związane z 460. rocznicą pogrzebu hetmana.

Odbył się on 18 sierpnia 1561 roku. Jego ciało spoczęło wtedy tarnowskiej Katedrze.

- Było to wydarzenie, które naszym zdaniem nie powinno przejść bez echa, ponieważ to było jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach Tarnowa jeśli chodzi o liczebność zgromadzonych tutaj osób. Świętej pamięci pan Marek Trusz twierdził, że było to drugie wydarzenie po wizycie Ojca Świętego Jana Pawła II w 1987 roku, które zgromadziło tak dużą liczbę uczestników - podkreśla Piotr Dziża, prezes Fundacji Pro Patria Semper.