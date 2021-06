Tarnów. Uszkodzona rura z gazem. Alarm na Wałowej. Ewakuowano gości i obsługę dwóch kawiarni w centrum miasta [ZDJĘCIA]

NOWE Wisła Kraków. Chuca nie wrócił z urlopu. Klub wysłał wezwanie

Nie wszyscy piłkarze Wisły Kraków wrócili z urlopów o umówionej porze. Część dostała zgodę, by stawić się w klubie dzień, dwa po ustalonym terminie, ale w tym gronie nie było Chuki. On po prostu nie stawił się w klubie i trudno to zachowanie Hiszpana interpretować inaczej niż jako pierwszy krok do rozstania z Wisłą.