Dwóch kolekcjonerów niewybuchów i ewakuacje ludzi. Ponad 100 osób noc spędziło poza domem

Mundurowi użyli fortelu, by nie wywołać paniki.

- W środę około 20.00 przyszli policjanci i powiedzieli, że gaz się ulatnia w bloku, jest niebezpieczeństwo wybuchu i należy opuścić mieszkania - mówi pan Jerzy, lokator bloku nr 45 na os. Piastów, z którego ewakuowano około 100 osób, gdy okazało się, że w jednym z mieszkań są niewybuchy. Rozmawiamy, gdy mężczyzna wyszedł na balkon, bo do bloku policja nie wpuszcza nikogo oprócz lokatorów.

Wyglądał na sportowca

- Zabrałem pieniądze, dokumenty, ubranie. Myślałem, że wszystko potrwa 2-3 godziny, ale ostatecznie noc spędziłem w hotelu na ul. Koszykarskiej, wszystko na koszt miasta. Spałem dobrze, śniadanie tam było wyborne - opowiada pan Jerzy. Kojarzy z widzenia sprawcę zamieszania.

- Widywałem go często, wyglądał na wysportowanego, nosił torbę sportową, myślałem, że to jakiś zawodnik. Mieszka z rodzicami - opowiada. Mężczyzna określa ich słowami „inżynierowie”. Pan Wojciech, mieszkaniec sąsiedniego bloku, chwali działania służb.

- Pojawiło się mnóstwo samochodów, były też autobusy MPK, do których skierowano ludzi po ewakuacji - przypomina sobie. Chętni mogli korzystać z hotelu, ale wiem, że wielu nocowało u rodzin. Na miejscu w czwartek rano byli też pracownicy gazowni.

- W miarę pojawiania się kolejnych mieszkańców odkręcamy zawory i udostępniamy dostęp do paliwa gazowego - mówią. Okoliczni mieszkańcy powtarzają plotki zasłyszane od znajomych.