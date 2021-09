Tatry. Mężczyzna spadł 40 metrów. Przeżył. "Miał bardzo dużo szczęścia" - ocenia TOPR

Do wypadku doszło ok. godz. 8 rano w rejonie Wąwozu Kraków w Dolinie Kościeliskiej. - Jeden z turystów spadł z rejonu wylotu Smoczej Jamy w kierunku Wąwozu Kraków - mówi Mieczysław Ziach, ratownik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Mężczyzna przeleciał ok. 40 metrów. - Tak że to jest też w sferze cudów, że przeżył. Doznał jednak poważnych obrażeń. Ma uszkodzony bark, miednicę, łokcie i rany głowy. Został przetransportowany do zakopiańskiego szpitala - mówi Mieczysław Ziach.

Ratownicy TOPR ostrzegają wędrowców. W górach po ostatnich opadach deszczu nadal jest mokro, a miejscami błotniście. Miejscami na skale może być ślisko.