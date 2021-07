Tatry. Parkingi przy szlaku do Morskiego Oka tylko przez internet. Inaczej turysta już tam nie zaparkuje Łukasz Bobek

Będzie kolejna zmiana sposobu rezerwacji miejsc na parkingach przy wejściu na szlak do Morskiego Oka. Od 2 sierpnia na parkingi wjadą tylko ci, którzy dokonają rezerwacji miejsca przez internet. TPN nie będzie już sprzedawał wolnych miejsc postojowych na miejscu. - Chodzi nam o to, by przekonać jednak turystów, że bez zapewnionego miejsca parkingowego nie ma po co jechać własnym samochodem na szlak - mówi Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego.