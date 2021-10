Tatry pod śniegiem. TOPR ostrzega, żeby nie wychodzić w wyższe partie gór, a chętnych nie brakuje

- Na pewno w górach warunki do wędrowania zrobiły się trudne. Nie są to jeszcze warunki na typowo zimowy sprzęt, jak raki i czekan, jednak takie raczki turystyczne mogą się przydać - mówi Edward Lichota, ratownik TOPR.

TOPR podkreśla, że panująca teraz warunki to jedne z najtrudniejszych jakie mogą nas spotkać w górach. Śniegu jest za mało, by wędrować w rakach, a w samych butach będzie bardzo ślisko. - Jeśli ktoś nie ma doświadczenia w górskich wędrówkach w takich warunkach, lepiej by na razie odpuścił sobie wyjścia w wyższe partie gór i ograniczył się do wędrowania po dolinkach - dodaje ratownik.

Na szlakach w wielu miejscach jest mokro i ślisko, w lesie może być błoto. W wyższych partiach górskich w związku z opadami śniegu w ciągu dnia panuje temperatura bliska zeru, odczuwalna temperatura może być o kilka stopni niższa. Natomiast po zmroku temperatura może spaść bardzo gwałtownie. Należy być przygotowanym na takie utrudnienia jak: deszcz, śnieg czy silny wiatr. Kurtka przeciwdeszczowa, ciepła bluza, czapka i rękawiczki to niezbędne wyposażenie w plecaku jeśli wybieramy się w najbliższych dniach na tatrzańskie szlaki.