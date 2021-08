Tatry. Rekordowe lato w górach. TOPR podsumował wakacje. Tak dużo pracy ratownicy nie mieli od lat

FLESZ - Wakacje we wrześniu nie będą tanie

Tegoroczne wakacje niemal przez pełne dwa miesiące oznaczały tłumy gości w Zakopanem. Przez cały lipiec i niemal do końca sierpnia pod Giewontem wypoczywało setki tysięcy turystów. W pogodne dni zaś po górskich szlakach wędrowało 30-40 tys. osób. To oczywiście przełożyło się na ilość interwencji ratowników górskich.

- Tegoroczne wakacje były faktycznie bardzo pracowite. Przez lipiec i sierpień działaliśmy w sumie 336 razy. 102 razy użyty był śmigłowiec ratunkowy. W trakcie tych działań pomogliśmy 380 osobom - wylicza Kamil Suder, ratownik TOPR.

95 razy ratownicy musieli organizować wyprawy ratunkowe - dużych działań ratowniczych, 217 akcji ratunkowych, a pozostałe to drobne interwencje. - Przez całe wakacje doszło do jednego wypadku śmiertelnego, do upadku z wysokości w rejonie Orlej Perci. Odnotowaliśmy 119 poważnych kontuzji, 148 lekkich zachorowań. Pozostałe ratowane osoby nie odniosły obrażeń, jednak wymagały pomocy ratowników, bo m.in. pobłądziły.