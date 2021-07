Tatry. Rozpoczęła się budowa stacjonarnych toalet. Na początku Mała Łąka i Dolina Strążyska

Na razie przy wejściach na szlaki powstały drewniane konstrukcje. W Dolinie Małej Łąki powstaje jedna toaleta, w Strążyskiej trzy. Na razie nie wygląda to jak toaleta, ale z czasem - jak zapewniają przyrodnicy - ma to być miejsce schludne i pasujące to tatrzańskiego otoczenia.

- Na razie nie wygląda to jak toaleta. Ale ma ciekawy kształt, taki jakby mały szałasik - mówi pan Marian, turysta z Radomia. Dodaje on, że niezależnie od tego jak szalety będą wyglądały i tak będą lepsze niż plastikowe toi-toie. - Tam czasami nie da się wejść, szczególnie, gdy jest gorąca - dodaje.

Co ważne, nowe szalety mają być podłączone do miejskiej kanalizacji. Tym samym ścieki z Tatr będą od razu wyprowadzane z terenu chronionego.