Tatry. Szlak na Kondratową znów otwarty. PTTK budowało tam kanalizację do schroniska

Przez kilka ostatnich dni szlak z Kalatówek do schroniska na Hali Kondratowej był zamknięty dla ruchu turystycznego. Podyktowane to było pracami budowlanymi. W tym rejonie PTTK wraz z parkiem narodowym budowało kanalizację do schroniska na Kondratowej. Rury były zakopywane pod szlakiem turystycznym i częściowo pod drogą gospodarczą, która prowadzi do schroniska na Kondratowej.

Roboty na szlaku już się zakończyły. Nawierzchnia szlaku została poprawiona i znów można nią wędrować.

To dobra wiadomość przede wszystkim dla tych, co planują wyprawę na Giewont. Szlak z Kalatówek przez Kondratową i dalej na Giewont był najpopularniejszą trasą na słynny szczyt. Gdy dukt był zamknięty, wędrowcom pozostawała droga od strony Doliny Strążyskiej.

Budowana kanalizacja na Kondratowej została połączona z tą, która już działa w hotelu górskim na Kalatówkach. Ostatecznie roboty przy podłączeniu schroniska mają się zakończyć do jesieni 2021 roku.