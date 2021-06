Tatry. Woda znów niszczy drogę do Morskiego Oka. Na szczęście to nie osuwiska. Ale remontu nie unikniemy Łukasz Bobek

Szlak do Morskiego Oka znów musi zostać wyremontowany. Woda ponownie zaczęła robić tam szkody. Na szczęście nie są to wielkie osuwiska, jakie były kilkanaście lat temu. - Ostatni remont tej drogi był lata temu. Wymaga ona już sporych prac. To będzie duża inwestycja - mówi Piotr Bąk, starosta tatrzański. Co więcej, remontem objęty ma być słynny szlak turystyczny, ale także odcinek dojazdowy - od samego Zakopanego.