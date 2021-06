Podhale. Od września stanie Podhalańska Kolej Regionalna. Będzie remont torów do Zakopanego Łukasz Bobek, Przemek Bolechowski

Na wakacje co prawda na podhalańskie tory wróciły dalekobieżne połączenia kolejowe. Jednak już od września czeka nas kolejne zamknięcie kolejowej zakopianki – i to na odcinku Zakopane - Nowy Targ. A to oznacza, że nie będą kursowały żadnego pociągi – łącznie z Podhalańską Koleją Regionalną, traktowaną przez mieszkańców Podhala jako swoisty tramwaj.