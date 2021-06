Tatry. Wóz hybrydowy w ramach testów będzie woził turystów do Morskiego Oka

Elektrowóz, choć wygląda niemal identycznie jak wozy obecnie wożące turystów do Morskiego Oka, jest naszpikowany elektroniką. Elektryczny silnik wozu ma się sam załączać, obliczać nachylenie drogi, dzięki czemu sam dostosuje siłę, z jaką wspiera konie. Fiakrzy nie mają na to wpływu. Waży on 1200 kg, jest tym samym cięższy od tradycyjnego wozu obecnie kursującego po trasie o pół tony.

Tatrzański Park Narodowy zamówił wóz hybrydowy już w 2016 roku. Przyrodnicy uczynili to na skutek ciągłych nacisków organizacji prozwierzęcych, które zarzucały parkowi, że ten pozwala na męczenie koni na szlaku – poprzez dopuszczanie ich do zbyt ciężkiej pracy. Animalsi walczyli z parkiem ze względu na wiele wypadków koni na tym szlaku. W kilku przypadkach zdarzyło się, że konie po upadku już nie wstały. TPN zamówił prototyp wozu w jednej z poznańskich firm. Powóz kosztował 120 tys. zł. Elektrowóz był już kilkukrotnie testowany i udoskonalany.

- Wóz znów wyjedzie na szlak do Morskiego Oka. Będą to jednak nadal testy. Będzie on kursował i woził turystów – mówi Magda Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego.

W obecnie testowanym wozie pojawią się nowsze rozwiązania, które pozwolą skutecznie odzyskiwać energię podczas zjazdu. Akumulatory będą w stanie naładować się do 90 proc. energii, jaka została zużyta w czasie wyjazdu pod górę.

Testy mają się rozpocząć w drugie połowie czerwca. Jednorazowo nowym wozem będzie mogło jechać maksymalnie 12 osób. Testowanym wozem będą powozić fiakrzy, którzy na co dzień pracują na szlaku do Morskiego Oka. Dopiero po zakończonych testach TPN zdecyduje, co dalej: czy wdrażać proces wymiany wozów tradycyjnych na hybrydowy, czy nie? Jeśli miałoby dojść do wymiany, wówczas wciąż otwarta pozostaje kwestia sfinansowania zakupu wozów. To by musiało już leżeć po stronie wozaków.