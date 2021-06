Tatry. Zdroje wody pitnej znów uruchomione. Każdy idący na szlak może zaczerpnąć do bidonu czystej wody

Zdroje - nazwane w tym roku przez TPN źródełkami Esbit - znajdują się przy Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN (ul. Chałubińskiego 42 a), a także w Kuźnicach – jeden w zespole dworsko-parkowym (tuż nad dyrekcją TPN), drugi przy dojściu do dolnej stacji kolei linowej na Kasprowy Wierch.

Zaczerpnąć z nich można czystą wodę, nadającą się do picia. W ten sposób TPN zachęca wszystkich do zrezygnowania z jednorazowych butelek z napojami i tym samym do myślenia o środowisku. Tatry co roku, szczególnie w sezonie letnim, zmagają się z dużą ilością śmieci, które zostają wyrzucane podczas turystycznych wycieczek. Wiele z nich to właśnie plastikowe lub szklane butelki po napojach. Z roku na rok jest nieco lepiej, to pokazuje, że wzrasta świadomość ludzi, jednak ciągle jest dużo do zrobienia i tego typu akcje są bardzo potrzebne…