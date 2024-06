To będzie jeden z najładniejszych miejskich kompleksów sportowych w regionie. OSiR w Gorlicach przechodzi prawdziwą transformację

Prace na terenie gorlickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji trwają tak naprawdę od kilku lat. Szybko przyzwyczajamy się do nowego, lepszego, więc obraz krytej pływalni, która stanowiła jedną wielką szklaną bryłę, zaciera się w pamięci. Tak samo, jak trawiaste boisko, a w zasadzie łąka nad Sękówką, gdzie dzisiaj jest nowoczesne boisko. Ciężkie maszyny budowlane pracują dzisiaj przede wszystkim w sąsiedztwie odkrytego basenu. Tam bowiem kumulują się prace związane z przebudową miejsca. Bo to właśnie tutaj dokona się największa transformacja.

Co się zmieni? Pojawi się niecka basenowa z czterema torami. Tym zajęli się fachowcy, którzy do Miasta Światła przyjechali z Czech. Najmłodsi będą mieli do dyspozycji wodny plac zabaw ze wszystkimi atrakcjami. Centrum wodnych atrakcji stanowić mają dwie zjeżdżalnie, jedna prosta - rodzinna do zjazdów z małymi dziećmi, by móc je asekurować, druga stylizowana będzie na ślimaka - takiego, którego mamy w krytej pływalni Fala. Gdy znudzi im się moczenie w wodzie, będą mogli szaleć na tradycyjnym placu zabaw.