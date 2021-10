To był HIT! W tym hipermarkecie zakupy robiło pół Krakowa! Pamiętacie? (RED)

W tym hipermarkecie zakupy robiło pół Krakowa. Otwarty blisko ćwierć wieku temu HIT, czyli jeden z pierwszych wielkopowierzchniowych sklepów w stolicy Małopolski, był uważany za klientów naprawdę za hit. Długie kolejki ustawiały się nie tylko do kas na głównej hali, ale chociażby do sprzedawanej tam pizzy na kawałki, czy kurczaków z rożna. To miejsce na Prokocimiu - w sąsiedztwie chociażby szpitala dziecięcego - przyciągało tłumy. Pamiętacie?