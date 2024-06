To, co najlepsze we współczesnym filmie włoskim. Przegląd Cinema Italia Oggi od 14 do 20 czerwca w Kinie Pod Baranami

Cinema Italia Oggi to szansa by poznać produkcje z Półwyspu Apenińskiego, które zachwyciły nie tylko włoską publiczność, ale też zyskały uznanie na światowych festiwalach. To historie codziennie i nietypowe, różnorodność gatunkowa i włoskie gwiazdy.

Prezentowana na festiwalu w Toronto czarna komedia "A nie mówiłem?" Ginevry Elkann rozgrywa się w zimowym Rzymie, nawiedzanym przez zaskakujące upały. W rozgrzanym do czerwoności mieście próbuje przetrwać cała galeria wyrazistych bohaterów, w których wcielają się takie gwiazdy, jak Alba Rohrwacher, Riccardo Scamarcio, Valeria Bruni Tedeschi czy Danny Huston.

Rywalizujący w ubiegłym roku w konkursie głównym festiwalu w Wenecji film historyczny "Comandante" (reż. Edoardo De Angelis) również wyróżnia się świetnym aktorstwem. W roli honorowego dowódcy łodzi podwodnej wystąpił w nim Pierfrancesco Favino (znany ze "Zdrajcy" czy "Nostalgii"). Świetna jest także kreacja Franza Rogowskiego w dramacie "Lubo" (reż. Giorgio Diritti). Niemiecki aktor wciela się w ulicznego artystę, który poszukuje swoich zaginionych dzieci w 1939 roku w Szwajcarii.