To tu w Małopolsce zarabia się najwięcej! [RANKING] 22.08.2021

NOWE Piękni i Młodzi. Taka jest Magdalena Narożna na co dzień. Zobacz, jak mieszka [ZDJĘCIA] 22.08.2021

Magdalena Narożna z zespołu "Piękni i Młodzi" znów jest na ustach setek tysięcy internautów. Ostatnio pojawiły się plotki o tym że jest w ciąży, a fani zaczęli składać jej gratulacje z okazji powiększenia się rodziny. Artystka odniosła się do tych pogłosek i wyjaśniła fanom, że nie spodziewa się dziecka. Rodzina zespołu jednak się powiększy, a szczęśliwym rodzicem zostanie Daniel Biczak - wokalista, gitarzysta i realizator dźwięku. To właśnie on zastąpił Dawida Narożnego, który po skandalu w Zakopanem rozstał się z grupą. Postanowiliśmy sprawdzić, co słychać u Magdaleny Narożnej. Zobaczcie zdjęcia.