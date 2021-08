Tokio 2020. Dawid Tomala mistrzem olimpijskim w chodzie na 50 km! Niezwykła historia w Sapporo. "To jakieś szaleństwo"

Dawid Tomala mistrzem olimpijskim w chodzi na 50 km

- To niezwykły dzień dla mnie, nie mogę w to uwierzyć! Pracowałem na to całe życie. Kiedy miałem 15 lat po raz pierwszy pomyślałem, że chciałbym zostać mistrzem olimpijskim. Wtedy jednak celowałem bardziej w 20 km, ale w tym roku zmieniło się wszystko. To był dopiero mój drugi ukończony start na 50 km i wygrałem. To jakieś szaleństwo – cieszył się na mecie Polak.

Olimpijski chód na 50 km rozegrano w Sapporo, ponad 1100 km od Tokio, bo w stolicy Japonii z powodu upałów byłoby to groźne dla zdrowia zawodników. Jednak w miejscowości, którą polscy kibice kojarzą najmocniej ze skokami narciarskimi, też nie było lekko. Gdy niesamowity Tomala, otulony biało-czerwoną flagą, przekraczał po prawie 4 godzinach morderczego wysiłku linię mety, termometry pokazywały już 30 stopni Celsjusza.