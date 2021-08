Tokio 2020. Kajetan Duszyński, bohater polskiej sztafety: Jestem typem nerda

Od startu minęła niespełna doba. Ile razy oglądał pan już ten bieg finałowy?

Ani razu. W sumie nie było na to czasu, ponieważ w każdej wolnej chwili odpisuję na gratulacje. Staram się każdemu odpowiedzieć. Wszyscy się ze mnie śmieją, że tak postępuję, ale jest to dla mnie na razie naturalne. Myślę, że gdy się z tym zmęczę, to może zacznę oglądać, ha ha. Mam też problem z dostępnością do tego nagrania, ale jakoś je sobie zorganizuję.

Ludzie widzieli to tak: ostatni łuk, ostatnia prosta, a pan mija z ogromnym luzem i zapasem sił kolejnych rywali. Nie dziwił się pan wtedy, że tak łatwo idzie?

Raczej czułem, że z każdym krokiem się rozpędzam. To dodawało mi energii, nie czułem kompletnie zmęczenia. Pojawiła mi się myśl, że będziemy mieć to złoto. Fenomenalna robota sztafety i jej cudowne zwieńczenie.