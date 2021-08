Tokio 2020. Kobieca sztafeta 4x400 m: W finale polecimy jak na skrzydłach

W eliminacjach wykręciły drugi czas w historii polskich biegów, a podobno jeszcze są rezerwy.

- Przyznam szczerze, że gdy, przekroczyłam linię mety, to byłam w szoku, że z takiego biegu udało się uzyskać tak fantastyczny rezultat. Rekord Polski jest mocno zagrożony, ale nie chcę tutaj składać żadnych deklaracji, lepiej zrobić to po cichu – mówi Święty-Ersetic. - Myślę, że mamy jeszcze wiele tutaj do pokazania, nie wszystkie karty zostały odkryte. Najtrudniejsze zadanie już zostało wykonane, bo eliminacje zawsze są stresujące. Całe szczęście nic złego się w nich nie stało. Teraz już będziemy szły va banque.

To sztafeta po przejściach. W ostatnim roku nękały je kontuzje, problemy zdrowotne. A jednak w Tokio biegają tak, jakby te wszystkie perypetie nie miały znaczenia albo wcale się nie wydarzyły.