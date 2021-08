Tokio 2020. Piotr Pustelnik o wspinaczce na igrzyskach: To będzie potężny kop rozwojowy dla tej dyscypliny

Jak czuje się w Tokio olimpijski debiutant?

Ha ha, czasami w życiu trzeba mieć trochę szczęścia. I ja miałem, bo po pierwsze szefuję związkowi, który opiekuje się dyscypliną wprowadzoną na igrzyska. A drugą korzystną okolicznością było osiągnięcie Oli Mirosław, która uzyskała olimpijską kwalifikację. Nie mogę więc powiedzieć, że to jakaś moja wielka zasługa.

A wrażenia?

Niesamowite, to przecież szczególna impreza dla każdego człowieka, który cokolwiek ma wspólnego ze sportem. A ja też mam trochę rodzinnych tradycji sportowych, więc uczestnictwo w tak unikalnym wydarzeniu jest czymś niesamowitym. Jestem oczarowany tym, co tu widzę.

W rodzinie miał pan olimpijczyków?

Moja mama Alina było niedoszłą olimpijką. Miała kwalifikację olimpijską na igrzyska w Tokio w 1940 roku. Z wiadomych względów nie pojechała, karierę sportową zabrała jej wojna.

To dość niezwykłe, że przepadło jej akurat Tokio, zważywszy na pańską obecność teraz tutaj.

W istocie, dość niesamowita historia. Jej sportowa kariera, te niedoszłe igrzyska, były zresztą żywym tematem w naszym domu. Mama była pływaczką z okresu międzywojnia, mistrzynią Polski. Po wojnie jeszcze pływała, do 1947 roku, no, ale to już było raczej podzwonne dla jej kariery sportowej.