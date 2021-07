Tokio 2020. Radosław Kawęcki grzmi po finale. "Nie chcemy więcej żadnych fakapów w polskim pływaniu"

Finał za panem, więc można już o to zapytać. Co dalej? Co z Polskim Związkiem Pływackim? Zawodnicy liczą na zmiany?

Na konkrety za wcześnie. Ostatnio myślałem głównie o swoim starcie. Skończą się igrzyska i będziemy się zastanawiać z ekipą całą, jak do tego podejść, co zrobić.

Pan jest gotów wypowiadać się publicznie na ten temat?Tak, chcę się wypowiadać w takich sprawach. Ta historia mnie nie dotknęła, natomiast cierpią bliscy mi ludzie. To jest przykre, coś takiego nigdy nie powinno się zdarzyć. A moi koledzy i koleżanki cierpią z tego powodu, że ktoś w związku albo gdzieś indziej zawalił na całej linii. Na pewno trzeba wrócić do tej sprawy, sięgnąć do korespondencji, ustalić winnego i wyciągnąć konsekwencje.

Paradoksalnie, to zawodnicy ratują w Tokio resztki wizerunku polskiego pływania.

Zgadza się, pięć lat temu w Rio mieliśmy jakiś finał? Nie. A teraz mamy już trzy. Cieszmy się z tego. Widać, że Polacy też potrafią pływać. Chociaż ja w sztafecie 4x200 m kraulem to był kabaret, bo ja co ja mogłem tam zrobić, skoro nie trenowałem w ogóle do kraula? Śmiałem się, że dopiero dzień przed startem zrobiłem pięćdziesiątkę w tempie na dwieście metrów, a tak to wszystko pływałem grzbietem. Chłopaki mnie jednak poprosili, trenerzy też, no to jak miałem odmówić sztafecie? Dla drużyny zrobię wszystko i wszystko poświęcę. Nie miejmy pretensji do zawodników, tylko do innych ludzi. Dwóch naszych mocnych zawodników na 200 kraulem musiało wrócić do domu. Jeden facet, który w Budapeszcie popłynął 1.46,90, a drugi na mistrzostwach Europy juniorów 1.47.30. To już jest o pięć-sześć sekund lepszy wynik. To komentuje się samo.