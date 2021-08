Tokio 2020. Sztafeta przyszłości na piątym miejscu. "Niesamowite osiągnięcie"

Apetyt urósł w trakcie jedzenia i to do tak wielkich rozmiarów, że stworzoną naprędce męską sztafetę zaczęto wizualizować sobie na podium. Przesłanki były, w końcu odpowiedzialne za ten medalowy głód było złoto sztafety mieszanej. Dariusz Kowaluk, Mateusz Rzeźniczak, Karol Zalewski i Duszyński do podium nie dobiegli (kolejność: USA, Holandia, Botswana), ale i tak wykręcili drugi najlepszy czas w historii polskich startów.

- Poziom finału był kosmiczny – przyznał Zalewski. - Mieliśmy nadzieję, że tutaj wynik na poziomie 2,57.80 może dać jakiś medal, ale niestety tak nie było. A może stety, bo dzięki temu, że poziom jest wyższy, to my też będziemy mieli więcej ambicji, żeby na zmianach biegać każdy po około 44 sekundy. Wtedy wynik na mecie będzie zbliżony do rekordu Polski. Albo lepiej.