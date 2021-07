Tokio 2020. Witold Bańka, szef WADA: W walce z dopingiem mamy coraz więcej broni

Pierwszy raz jest pan na igrzyskach jako szefa WADA. Przyjemność czy praca?

Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, które mamy, trudności, nowe regulacje - raczej ciężka praca. Te igrzyska są wyjątkowe pod wieloma względami, ale mamy mnóstwo spotkań i swoje obowiązki do wykonania. Mam mnóstwo spotkań, agencja odpowiada za nadzorowanie całego programu antydopingowego. My jako WADA oczywiście nie przeprowadzamy testów, bo tym zajmuje się wyspecjalizowana agencja, funkcjonująca przy MKOl. My natomiast mamy tutaj grupę niezależnych obserwatorów, którzy nadzorują, jak ten program testów jest realizowany.

Ostatnio często słyszy pan pytanie, czy wierzy, że igrzyska w Tokio będą czyste. Powiedzmy, że będą, zero przypadków. Z pana perspektywy, co by to oznaczało? Skuteczność czy nieskuteczność programów antydopingowych?

Otóż to. Na konferencji prasowej w Tokio zapytano mnie, czy jeśli zostaną złapani jacyś sportowcy, to będzie dla nas sygnał do niepokoju. To niewłaściwe stawianie sprawy. Z punktu widzenia systemu złapanie każdego zawodnika na naruszeniu przepisów antydopingowych jest przecież dowodem na to, że ów system działa. Oczywiście wszyscy chcielibyśmy, żeby nikt nie nie stosował niedozwolonego wspomagania, żeby były czyste igrzyska i czysty sport. To jest marzenie każdego z nas, jednak życie jest jakie jest i zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie próbował oszukiwać. Naszą rolą jest wyłapywać takie przypadki i zagęszczać sito.