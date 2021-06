Tomasz Bocheński wraca do rodzinnego Nowego Sącza wystawą „Title”. Mistrz gazetowych okładek tu rozpoczynał swoją karierę [ZDJĘCIA]

- Najtrudniejsze są polityczne okładki, bo są tu i teraz, a ty musisz zawęzić dokładnie jakieś wydarzenie do chwili. Nie lubię półśrodków, bo okładka musi wybrzmieć. Czasami ta główna myśl przychodzi szybko, jak było to chociażby po śmierci Pawła Adamowicza. Okładka z łezką mocno, mimo że była gazetowa, odbiła się w internecie. Podobnie w przypadku okładki po zamachu we Francji: trzy kolory narodowe i rozlana krew. Nie trzeba było nic więcej. Najważniejsze, żeby te skróty, które ty proponujesz, były zrozumiałe dla innych, nawet nieznających danego języka

Wczorajszy (11 czerwca) wernisaż wystawy był również okazją do wielu wspomnień osób, które przed laty w Nowym Sączu pracowały wraz z Bocheńskim (Sławomir Wrona, Wojciech Molendowicz czy Andrzej Zarych).

***

TOMASZ BOCHEŃSKI

Nowosądeczanin, dyrektor artystyczny grupy medialnej Polska Press. Od 15 lat z zamiłowaniem i pasją tworzy projekty graficzne gazet, stron internetowych, książek, logotypów oraz systemów identyfikacji wizualnej. Pracę zaczynał w „Gazecie Krakowskiej”, od 2017 r. był dyrektorem artystycznym „Dziennika Polskiego", w 2013 roku został dyrektorem artystycznym Polska Press. Jego kreatywność, nieszablonowe podejście do zagadnień projektowania oraz zacięcie artystyczne zostały wielokrotnie nagrodzone w najbardziej prestiżowych konkursach branżowych w Polsce (m.in. GrandFront, ArtFront oraz Chimera Grand Prix) oraz za granicą (w konkursach European Newspaper Award oraz Best of News Design - The Society for News Design w USA). Co ciekawe swoją pierwszą prestiżową GrandFont przyznawaną przez krajową Izbę Wydawców Prasy Bocheński otrzymał w 2005 roku za dodatek „wolna sobota” do nowosądeckiego wydania „Dziennika Polskiego”. Dwa lata później pracował już w Krakowie.