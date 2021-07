Tomasz Marczyński: Wracam do zdrowia i chcę pojechać w Tour de Pologne

Tour de Pologne kosztem Vuelty a Espana

37-letni zawodnik od dwóch tygodni mocno przygotowuje się do startu w wyścigu, który rozpocznie się 9 sierpnia.

- W tym roku wybrałem Tour de Pologne, kosztem Vuelty a Espana, bo czas tych wyścigów się pokrywa, ze względu na umowę z Lotto Soudal Polska – mówi zawodnik. - Poza tym po tak długiej przerwie nie czuję się jeszcze za dobrze. Przeszedłem zakażenie koronawirusem i jazda w 3-tygodniowym tourze nie byłaby wskazana. Chorowałem pod koniec tamtego roku, ale skutki odczuwam do dziś. Nie doszedłem do pełni dyspozycji, jaką miałem, cały czas jeżdżę poniżej moich optymalnych wyników. Regeneracja też jest dużo gorsza. Przez pierwszą część sezonu męczyłem się.

Nie ukończył Giro d'Italia

Kolarz odczuł to boleśnie, gdyż został zmuszony do wycofania się z Giro d’Italia po ośmiu etapach. - Lekarze zadecydowali o tym, żebym się wycofał i odpoczął – wspomina Marczyński.