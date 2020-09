Czerwone Wierchy Jeśli ktoś chce zobaczyć piękno Tatr jesienią powinien w pierwszej kolejności ruszyć na Czerwone Wierchy. To masyw górski znajdujący się w ciągu głównego grzbietu Tatr Zachodnich. Biegnie nim granica polsko-słowacka. To właśnie jesienią Czerwone Wierchy przyjmują kolor czerwono-brązowy. To wszystko dzięki roślinie sit skucina, która jesienią nadaje temu masywowi taki kolor. Na zdjęciu widok z Kopy Kondrackiej.

