W Tatrach zima w pełni. Kasprowy Wierch znów cały pod śniegiem. Leży tam 95 cm śniegu

Obecnie na słynnym szczycie leży 95 cm śniegu i - jak informuje Tatrzański Park Narodowy - w ciągu ostatniej doby przybyło 19 cm śniegu. Na Hali Gąsienicowej - gdzie do niedawna niemal nie było śniegu w ogóle - jest obecnie warstwa 39 cm. Jest także zimno. W czwartek termometry na Kasprowym Wierchu wskazywały minus 4 stopnie, ale z uwagi na wiatr odczuwalna temperatura spadła do minus 8,3 stopnia.

Warunki do jazdy na nartach nadal dobre. Szusować można cały czas po trasie w Dolinie Gąsienicowej. Wciąż można także wędrować na nartach skitourowych. Tutaj sezon na skitoury zakończy się 29 kwietnia - z wyjątkiem Doliny Gąsienicowej i szlaku na Rysy.

Obecnie - choć mamy już prawie maj - obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego (powyżej 1600 metrów n.p.m.). - W wyższych partiach Tatr panują trudne warunki do uprawiania turystyki. Na szlakach pojawiła się warstwa świeżego śniegu i są one nieprzetarte. Miejscami, zwłaszcza w okolicach grani i w żlebach, wiatr utworzył głębsze zaspy. W godzinach porannych i przed południem śnieg jest twardy, natomiast później, zwłaszcza w miejscach nasłonecznionych, staje się ciężki, mokry i grząski. Pokrywa śnieżna nie jest stabilna. Poruszanie się w wyższych partiach Tatr wymaga doświadczenia w zimowej turystyce górskiej, umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego i dostosowania trasy do aktualnie panujących warunków, jak również posiadania sprzętu zimowego (raki, czekan, kask, lawinowe ABC - detektor, sonda, łopatka) wraz z umiejętnością posługiwania się nim - ostrzega TPN. - Szlaki w partiach reglowych pokryte są cienką warstwą śniegu. Nad ranem występują oblodzenia, w godzinach późniejszych śnieg zrobi się bardzo mokry i wyjdzie błoto. Uwaga na okiść - pod ciężarem zalegającego na drzewach śniegu mogą łamać się gałęzie.