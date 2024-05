- O godzinie 4.18 wpłynęło do nas zgłoszenie. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ul. Igołomskiej i Ptaszyckiego. Autobus turystyczny jechał ulicą Igołomską, a autobus MPK wjeżdżał z S7 w ulicę Ptaszyckiego. 61-letni kierujący autobusem MPK zginął. Drugi kierujący to 34-latek - żyje i był trzeźwy. Nie miejscu pracuje prokurator - mówi nam oficer prasowy małopolskiej policji.