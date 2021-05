Trasa S7. Opóźnia się rozpoczęcie prac na odcinku Widoma-Kraków. Na pozostałych fragmentach roboty idę pełną parą [ZDJĘCIA]

Najwcześniej za miesiąc może zostać podpisana umowa na budowę ponad 18-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej pomiędzy węzłami Kraków Nowa Huta i Widoma. Po tym jak w ramach przetargu na realizatora inwestycji wybrano turecko-polskie konsorcjum, odwołanie złożyło inne konsorcjum, które było trzecie pod względem ceny. A to oznacza opóźnienia w budowie odcinka Widoma-Kraków. Na pozostałych fragmentach budowy trasy w północnej części województwa prace ida pełną parą.

Przetarg rozstrzygnięty, ale... Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pod koniec kwietnia rozstrzygnęła przetarg na kontynuację budowy odcinka Widoma Kraków. Wybrała została drugą pod względem ceny oferta konsorcjum Gülermak i Mosty Łódź, za ponad półtora miliarda złotych. To samo konsorcjum buduje północną obwodnicę, a Gülermak (tym razem w konsorcjum z inną firmą) projektuje i ma zbudować nową linię tramwajową do Mistrzejowic. Chodzi o 18,3-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej pomiędzy węzłami Kraków Nowa Huta i Widoma. Dla Krakowa, oprócz samego połączenia w stronę Warszawy, oznacza to również połączenie z budowaną już północną obwodnicą miasta oraz długo wyczekiwaną przebudowę ulicy Kocmyrzowskiej. Wpłynęło jedno odwołanie W ubiegłym tygodniu do GDDKiA płynęło jedno odwołanie od decyzji przetargowej, od konsorcjum, które było trzecie pod względem ceny. Firmy Mirbud i Kobylarnia oczekują za wykonanie prac 1,667 mld zł, co o ok. 120 mln zł przekracza budżet GDDKiA. Przedsiębiorstwa te zakwestionowały zadeklarowane przez Mosty Łódź doświadczenie. Rozpatrzenie odwołania może opóźnić podpisanie umowy o realizację inwestycji o ok. miesiąc.

Przypomnijmy, że 4 grudnia 2020 r GDDKiA odstąpiła od umowy z poprzednim wykonawca inwestycji włoską firmą Webuild (poprzednia nazwa Salini) w związku z brakiem należytego wykonywania robót i pozytywnej reakcji na wezwania do poprawy oraz powstałą zwłoką w realizacji prac na odcinku S7 Widoma – Kraków.

Najszybciej wybudują środkowy odcinek Tymczasem na pozostałych odcinkach prace idą do przodu. Budowa drogi ekspresowej S7 biegnącej od granicy województwa świętokrzyskiego z małopolskim do Krakowa została podzielona na odcinki realizacyjne: Moczydło - Miechów, Miechów - Szczepanowice, Szczepanowice - Widoma oraz Widoma - Kraków (z włączeniem do węzła Kraków Nowa Huta). Najbliższe końca są prace pomiędzy Szczepanowicami i Widomą, gdzie zakończenie inwestycji planowane jest w jesieni 2021 r.

Realizacja środkowego odcinka Szczepanowice - Widoma o długości 13,1 km jest najbardziej zaawansowana spośród czterech odcinków, na jakie została podzielona budowa ponad 55-kilometrowej drogi ekspresowej S7 biegnącej od granicy województwa świętokrzyskiego z małopolskim do Krakowa. Według GDDKiA prace na odcinku budowanej S7 Widoma Szczepanowice postępują. Aktualnie zaawansowanie robót drogowych wynosi 75,3 proc., natomiast robót mostowych 86,8 proc.

Odcinek Moczydło-Miechów juą się buduje Od lipca 2020 roku trwa budowa odcinka S7 Moczydło - węzeł Miechów. To zadanie ma się zakończyć w 2023 r. Kolejny odcinek S7,między węzłami Miechów i Szczepanowice ma podpisaną umowę z wykonawcą. Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości ok. 5,33 km pomiędzy węzłami Miechów i Szczepanowice wraz z obiektami inżynierskimi, towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu. Wykonawca musi uzyskać wszelkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia i decyzje niezbędne do realizacji inwestycji.