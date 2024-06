Trasy rowerowe w woj. małopolskim. Gdzie w weekend 22 - 23 czerwca? Sprawdź proponowane szlaki

Rozważasz wycieczkę rowerową w woj. małopolskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Proponujemy 10 ciekawych propozycji tras. Mają różne stopnie trudności czy długości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wycieczkę rowerową w woj. małopolskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. małopolskim warto wybrać w weekend.

Trasy rowerowe w woj. małopolskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. małopolskim, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 29 czerwca w woj. małopolskim ma być od 18°C do 30°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 3% do 43%. 🚲 Trasa rowerowa: Łodygowice-Meszna-Górka w Szczyrku-Szczyrk-Łodygowice Początek trasy: Kęty

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 41,71 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 703 m

Suma podjazdów: 15 090 m

Suma zjazdów: 15 105 m Mateokania poleca tę trasę Start w Łodygowice przez Huciska Wilkowice, następnie Bystra Wilkowicka-Meszna. Z Mesznej na Chatę na Groniu i czarnym szlakiem w kierunku Gorki Szczyrkowskiej. Potem do centrum Szczyrku i przez Buczkowice, Rybarzowice do Łodygowic.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Kętach

🚲 Trasa rowerowa: Beskid Niski : Uście Gorlickie - Łosie - Leszczyny - Kunkowa Początek trasy: Grybów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 29,5 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 235 m

Suma podjazdów: 752 m

Suma zjazdów: 752 m Rowerzystom trasę poleca KrisX

Wycieczka 100% asfaltu (no prawie) na każdy rower

Parking : koło ronda w Uściu.

Trasa oznaczona jako średnia z uwag na kilka podjazdów

Pierwszy punkt wycieczki to grekokatolicka cerkiew św Paraksewy w Uściu.

Spod cerkwi przez chwilę drogą wojewódzką, a potem ścieżką rowerową wzdłuż brzegu jeziora Klimkówka.

Niestety ścieżka nagle się kończy i trzeba się wrócić , ale warto - ładny wodok na jezioro.

Dalsza trasa wiedzie drogą wojewódzką; w miejscu gdzie wg mapy i tablicy informacyjnej powinno byc zejście do brzegu jeziora, jest zamknięta brama i napis "teren prywatny", dopiero po ok. 800m jest miejsce na zejście do ścieżki rekreacyjnej i brzegu.

Ścieżka rekreacyjna się kończy po ok 1.5km i dalej ponownie drogą do wsi Klimkówka. Tu można opcjonalnie zjechać do zapory - spod zapory ładne widoki na jezioro i tablica informacyjna o jeziorze i elektrowni. Powrót tą samą drogą.

Do Łosia (nietypowa odmiana) należy objechac górę Kiczera Żdżar; przezd wjazdem do wsi piesi i rowerzyści mają do dyspozycji kładkę (samochody tylko bród).

Cerkiew grekokatolicka pw św Narodzenia NMP pochodzi z 1810 roku. We wsi mieszka sporo Łemków którzy wrócili tu po akcji "Wisła" po 1956 roku, stąd cerkiew służy tej społeczności, Polacy mają nowy kościoł katolicki.

Koniecznie trzeba zobaczyć Zagrodę Maziarską i poświęcić 1h na zwiedzanie. Jest to placówka Muzeum w Gorlicach, pani przewodnik oopowie o maziarzach, czym się zajmowali, jak i z czego się uzyskiwało terpentynę , maź, dziegieć. Warto !!

Z Łosia droga prowadzi w kierunki Bielanki i Szymbarku. Nie dojeżdzając do Bielanki jedziemy w kierunku Leszczyn. Licząc od Łosia trzeba pokonać 230m podjazdu na odcinku 4km , potem zjazd do Leszczyn i Kunkowej

W Leszczynach kolejna cerkiew tym razem prawosławna z 1835 roku pw św Łukasza a w Kunkowej cerkiew dawiej grekokatolicka a obecnie prawoslawna także pw. św. Łukasza z ok 1868 roku

Obie cerkwie są zazwyczaj zamknięte niestety.

Z Kunkowej kolejny podjazd (120m na odcinku 2km), potem w miarę płasko i szybki zjazd do Uścia.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Podkarpackie Trasa 46 „Wielopole, Wielopole” – Śladami Tadeusza Kantora Początek trasy: Biecz

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 35 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 198 m

Suma podjazdów: 932 m

Suma zjazdów: 932 m UM_Podkarpackie poleca tę trasę rowerzystom Trasa łatwa technicznie, przebiega głównie po drogach lokalnych o niewielkim natężeniu ruchu samochodowego. Dużym ułatwieniem w nawigacji będą wiodące tędy szlaki rowerowe i piesze. Samochód możemy zostawić na wygodnym, bezpłatnym parkingu obok naziemnego schronu kolejowego we wsi Stępina . Jest on udostępniony do zwiedzania. Ruszając, skręcamy najpierw w prawo, a po kilkudziesięciu metrach w lewo. Wspinamy się w kierunku przysiółka Chytrówka. Tam spotykamy niebieski szlak pieszy, wraz z którym skręcamy w prawo. Kontynuujemy podjazd. Dojeżdżamy do dwóch wież RTV i zaczynamy długi zjazd w kierunku Wiśniowej. Skręcamy w lewo, drogą wojewódzką nr 988 jedziemy około 1,5 km do pałacu Mycielskich . Dalej kierujemy się na północ, dobrze oznaczonym niebieskim Szlakiem Widokowym Gminy Wiśniowa. Na rozjeździe za skałką Dudniacz, skręcamy w prawo i rozpoczynamy zjazd do Wielopola Skrzyńskiego. Tam odwiedzamy rynek i barokowy kościół z 1683 roku wraz z dawną plebanią, w której w 1915 roku urodził się jeden z najwybitniejszych twórców XX wieku – Tadeusz Kantor. Obecnie w budynku mieści się Kantorówka – Ośrodek Dokumentacji i Historii Regionu – Muzeum Tadeusza Kantora . Za kościołem skręcamy w prawo, a następnie w lewo i jedziemy do Brzezin. Mijamy drewniany kościół pw. św. Mikołaja i za znakami zielonego szlaku pieszego odbijamy w prawo. Po czterech kilometrach docieramy do przysiółka Pogwizdów. Za wiatą skręcamy w prawo, po kilkuset metrach na skrzyżowaniu ze szlakiem żółtym, ponownie w prawo, a następnie w lewo wraz ze znakami czerwonej ścieżki dydaktycznej. Podążając nią docieramy do parkingu przy schronie w Cieszynie.

ATRAKCJE NA TRASIE: Naziemny schron kolejowy w Stępinie-Cieszynie – jeden z obiektów kompleksu Anlage Süd – kwatery głównej Hitlera z okresu II wojny światowej. Wybudowali go w latach 1940–1941 Niemcy, wykorzystując niewolniczą pracę więźniów. Schron ma długość prawie 400 m i ściany grubości około 2 metrów. W pobliżu wzniesiono zabudowania pomocnicze i bunkry bojowe służące do ochrony tunelu. Obecnie kompleks pełni rolę atrakcji turystycznej i jest udostępniony do zwiedzania. Pałac Mycielskich w Wiśniowej – jego historia sięga XVIII w., kiedy właścicielami byli Jabłonowscy. Po pożarze w 1848 r. posiadłość przejęli Mycielscy i przebudowali ją w stylu neoklasycystycznym. Tutaj w kolejnych latach kwitło życie towarzyskie i intelektualne. Gościło tu wielu artystów. Budynek otacza park, w którym znajdują się także: oficyna, stajnie dworskie i kaplica grobowa.

Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim – mieści się w budynku starej plebani, gdzie w 1915 r. urodził się Kantor – malarz, scenograf, jeden z największych twórców awangardy XX w., założyciel Teatru Cricot 2 w Krakowie. Wystawa muzealna przedstawia historię rodziny artysty i jej związki z Wielopolem Skrzyńskim. Zobaczymy tu m.in. pamiątki z jego dzieciństwa, korespondencję, rękopisy oraz rekwizyty z najbardziej znanych przedstawień artysty: Wielopole, Wielopole oraz Umarła klasa. Kościół pw. św. Mikołaja w Brzezinach – przykład XV-wiecznego drewnianego zespołu kościelnego. Mimo upływu czasu i licznych rekonstrukcji zachował swój gotycki charakter. Wnętrze pokrywa bogata dekoracja malarska z I połowy XVI w. Uwagę zwraca również późnobarokowy ołtarz główny z 1700 r. Obok świątyni stoi barokowa XVIII-wieczna dzwonnica w typie wieżowym.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Z wizytą u Mieszka i Przemka Początek trasy: Brzeszcze

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 80,03 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 68 m

Suma podjazdów: 1 207 m

Suma zjazdów: 1 216 m Rowerzystom trasę poleca Lemur36 Mieszko i Przemko to pomniki przyrody - kilkusetletnie dęby rosnące w Kończycach Wielkich. Mieszko ma około 700 lat i jest najstarszym dębem na Śląsku, jednym z najstarszych w Polsce, pozostałością po istniejącej tu przed wiekami puszczy. To nie jedyna atrakcja dzisiejszej wycieczki. Inne ciekawe miejsca warte zobaczenia to: przystań jachtowa w Wiśle Wielkiej; park i zabytkowa Starówka w Strumieniu; Zamek w Kończycach Małych, zwany Cieszyńskim Wawelem z XIV w.; Folwark Karłowiec; Pałac w Kończycach Wielkich: barokowo-klasycystyczny z przełomu XVII i XVIII w.; drewniany kościół pw. Św. Michała Archanioła z 1774 r.; tężnia solankowa w Dębowcu. Trasa w 99.5% przebiega po asfaltowych drogach, dlatego szybko i komfortowo pokonamy cały dystans bez względu na warunki atmosferyczne.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Brzeszcz

🚲 Trasa rowerowa: Z Krakowa na Pustynię Błędowską Początek trasy: Kraków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 108,49 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 252 m

Suma podjazdów: 1 849 m

Suma zjazdów: 1 805 m Trasę dla rowerzystów poleca G.mirko Trasa przyjemna dla rowerzystów ceniących sobie mieszane drogi. Starałem się unikać bardziej ruchliwych odcinków dróg krajowych, jednak kilka się wkradło. Odcinek przez Sułoszową następnie z Kluczy do Olkusza i ostatni przez Brzezie do Krakowa. Większość jednak to drogi mało ruchliwe czy też odcinki wyznaczonych tras rowerowych wiodące przez las. Na trasie dużo ciekawych miejsc do zobaczenia. Mój ulubiony rejon przez Prądnik Korzkiewski, Ojców po Pieskową Skałę. Jak również odnowiony zamek w Rabsztynie i cel wycieczki Pustynia Błędowska. Panorama na pustynię z punktu widokowego Czubatka robi wrażenie. Obszar ten zwany "Polską Saharą" to największy teren występowania piasków śródlądowych w Europie. Niecałe 100 lat temu można tu było obserwować zjawisko fatamorgany i burze piaskowe. Częścią drogi powrotnej jest ciekawy odcinek od Witeradowa przez Racławice, Paczółtowice, Doliną Racławki po Dubie. Trasa może trochę wymagająca ze względu na odległość. Mając jednak duży zapas czasowy, nie jest trudna. Polecam i życzę pozytywnych wrażeń :)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Krakowa

🚲 Trasa rowerowa: Poszukiwania źródeł Elizeusza i Eliasza Początek trasy: Krzeszowice

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 26,25 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 187 m

Suma podjazdów: 510 m

Suma zjazdów: 581 m Ireneusz poleca tę trasę Czerna-Paczółtowice

Dolina Eliasza to dolina na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej rozciągająca się pomiędzy miejscowościami Czerna i Paczółtowice. Nazwa doliny pochodzi od płynącego jej dnem potoku Eliaszówka. Druga nazwa doliny – Dolina Eliasza – pochodzi od imienia biblijnego proroka Eliasza, którego imię nosił ojciec duchowny Klasztoru w Czernej znajdującego się na zachodnich zboczach doliny. Dolina o powierzchni ok. 110 ha to wąwóz o przeważnie stromych zboczach, zbudowany z szarych wapieni z dolnego karbonu, w których skamieniałością przewodnią jest ramienionóg Productus cora. Jest całkowicie zalesiona. Występują w niej ciekawe ostańce skalne i groty (grota św. Hilarona i św. Onufrego). Dnem doliny płynie potok Eliaszówka. W dolinie kilka źródeł: ocembrowane źródło proroka Eliasza, źródło proroka Elizeusza, źródło św. Józefa. Jedną z większych atrakcji są ruiny przerzuconego przez głęboki jar tzw. Diabelskiego Mostu, łączącego klasztor w Czernej z wzgórzami siedleckimi, stanowiąc połączenie klasztoru z miejscowością Siedlec, która stanowiła uposażenie klasztoru. Walory krajobrazowe i przyrodnicze spowodowały, że dolina włączona została w obszar Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, a w 1989 r. utworzono tutaj leśny częściowy rezerwat przyrody Dolina Eliaszówki.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Krzeszowicach

🚲 Trasa rowerowa: Małe co nieco... Początek trasy: Brzeszcze

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 38,07 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 115 m

Suma podjazdów: 824 m

Suma zjazdów: 805 m Trasę dla rowerzystów poleca Lemur36 Kolejny trening przygotowujący w nowy sezon zbliżający się wielkimi krokami. Pierwsza część trasy przebiegająca przez Komorowice Śląskie, Mazańcowice, Międzyrzecze Górne i Dolne, obfituje w liczne podjazdy, które po przerwie zimowej wydają się wręcz wspinaczką wysokogórską ;) Drugi etap to już lekka i przyjemna wycieczka krajoznawcza, biegnąca po wiejskich obszarach Bronowa i Ligoty.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Brzeszcz

🚲 Trasa rowerowa: Białka Tatrzańska - Jurgów - Osturna - Łapsze W. Początek trasy: Nowy Targ

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 57,24 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 554 m

Suma podjazdów: 1 108 m

Suma zjazdów: 1 108 m Trasę dla rowerzystów poleca Trasy_dla_ambitnych_i_aktywnych Wycieczka z bardzo malowniczymi widokami na Tatry.

Po stronie słowackiej szlaki bardzo dobrze oznaczone, po stronie polskiej wymagana jest mocna czujność.

Część trasy prowadzi drogą asfaltową, część szlakami turystycznymi (głownie po stronie polskiej).

Pokonujemy sporo wzniesień, dlatego też trasa przeznaczona jest dla osób aktywnych.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Nowym Targu

🚲 Trasa rowerowa: Szczawnika - Jaworki - Szczawnica Początek trasy: Szczawnica

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 24,55 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 549 m

Suma podjazdów: 966 m

Suma zjazdów: 1 215 m Rowerzystom trasę poleca Mar.fle Całodniowa wycieczka rowerowa. Wycieczka ze wspaniałymi widokami na Pieniny. Nie warto się śpieszyć, warto wykorzystać każdy pagórek do podziwiania tych wspaniale poszarpanych szczytów.

Zaczynamy z parkingu i wyjeżdżamy wyciągiem na szczyt. Możemy w ten sposób zaoszczędzić czas i siły na dalszą bardziej atrakcyjną część wycieczki . Kierujemy się żółtym szlakiem na Szafranówkę (będziemy musieli przez chwilę sprowadzać rower - ok. 5 min.). Po dojechaniu na Szafranówkę kierujemy się w lewo (na wschód) niebieskim szlakiem. Od tego momentu, aż do zjazdu do Jaworek będziemy mogli podziwiać wspaniale widoki na Pieniny i Tatry. Trasa prowadzi w większości grzbietami dzięki czemu nie będziemy mieli długich podjazdów i zjazdów. Kilkukrotnie czeka nas zejście i podprowadzenie roweru np. na Wysoki Wierch. Okolice Durbaszki to miejsce gdzie musimy zabrać rower na plecy na około 10 minut. Teraz już w zasadzie czeka nas jazda bez większych zmian wysokości , aż do odbicia na żółty szlak do Jaworek. Od tego odcinka trasa zmienia swój charakter. Ścieżka nie idzie już grzbietem z widokami na południowe i północne stoki tylko trawersuje północnym stokiem pasma. Dzięki takiemu przebiegowi trasy poruszamy się wąska ścieżką prowadzona przez las i często pojawiające się polany. Ostatnie odcinek to podjazd pod Rozdziele. Wygląda z pozycji siodełka męcząco, ale okazuje się w całości do podjechania. Na Rozdzielu skręcamy w lewo na żółty szlak. Warto zatrzymać się na ostatni odpoczynek przed zjazdem do Jaworek. Dalej to już tylko leniwy zjazd asfaltem do Szczawnicy.

Wycieczka jest wyjątkowa krajobrazowo. Większa część przebiega partiami szczytowymi, co pozwala na podziwianie Pienin a ponadto trasa prowadzi łagodnymi szczytami. Pomimo odcinka w okolicach Durbaszki, gdzie musimy podejść z rowerem trasa jest stosunkowo łatwa i praktycznie w całości przejezdna.

Trasę można także pokonać pieszo, jednak w tym wypadku warto ją skrócić i wrócić przez wąwóz Homole.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Szczawnicy

🚲 Trasa rowerowa: Polak i Czech dwa bratanki. Początek trasy: Brzeszcze

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 99,69 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 94 m

Suma podjazdów: 727 m

Suma zjazdów: 736 m Rowerzystom trasę poleca Lemur36 Dzisiaj pojechaliśmy odwiedzić naszych południowych sąsiadów Czechów.

Celem naszej podróży było miasto Karwina, gdzie można zobaczyć wiele atrakcyjnych miejsc. Należą do nich m.in.: Frysztat - pałac w stylu empirowym z końca XVIII wieku; rynek Masaryka z ratuszem z renesansową wieżą; kościół Podwyższenia Krzyża; most łukowy (zabytek techniki) na rzece Olzie.

Ciekawym miejscem jest też Karwińskie Morze - dzikie łowisko powstałe na terenach przykopalnianych. Próbowaliśmy objechać je w koło, jednakże ze względu na brak kładki na rzece, okazało się to niemożliwe.

W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się jeszcze w Gościńcu Zamkowym, w Kończycach Małych.

Śląsk Cieszyński to przepiękne, urokliwe tereny warte częstszego odwiedzania. Polecam!

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Brzeszcz

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Kochasz rower ale zakupy robisz rozważnie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Przygotowanie do wycieczki rowerowej

Najważniejszy jest stan techniczny Twojego roweru. Jeśli wybierasz się na swoją pierwszą wyprawę w sezonie, koniecznie zrób przegląd swojego jednośladu. Co warto zrobić przed rozpoczęciem sezonu? W skład przeglądu wchodzi szereg czynności do wykonania. Są to między innymi: sprawdzenie napędu, przerzutek, linek oraz hamulców

dopompowanie kół

wyczyszczenie ważnych elementów

W skład przeglądu wchodzą również inne czynności. Rower powinno się serwisować przynajmniej raz w roku, by mieć pewność, że jest odpowiednio sprawny i by móc cieszyć się nim dłużej. Podczas jazdy mocno eksploatujemy sprzęt, dlatego tak istotne jest, by o niego dbać. Można samodzielnie serwisować swój rower, chociaż do tego wymagana jest odpowiednia wiedza. W Internecie nie brakuje poradników na ten temat. Jeśli jednak wolisz, by Twoim jednośladem zajęli się specjaliści możesz oddać sprzęt do serwisu rowerowego. Taki przegląd najlepiej jest wykonywać przed rozpoczęciem sezonu. Po sezonie też warto o niego odpowiednio zadbać. Pamiętaj, że im bardziej skrupulatnie będziesz dbać o sprzęt, tym dłużej Ci on posłuży. Jeśli Twój sprzęt jest gotowy do użytku, pozostaje Ci zaplanować trasę i ruszać w drogę!

Co zabrać na wycieczkę rowerową?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami.

Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa. Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Co zwiedzić w woj. małopolskim? To region wielu atrakcji

Małopolska to jeden z najpiękniejszych regionów naszego kraju, stanowi więc idealne miejsce na zorganizowanie rowerowej wyprawy. Stolica regionu, Kraków, przeprowadzi wzdłuż cennych zabytków i urokliwych uliczek, a górujące nad rejonem Tatry urozmaicą – już i tak zachwycające – krajobrazy. Podczas wyprawy jednośladem warto też zwrócić uwagę na wyjątkowe zamki i pałace oraz obiekty na Szlaku Architektury Drewnianej. Kierując się w stronę Wieliczki lub Bochni rekomendujemy zrobienie sobie przerwy na zwiedzanie wyjątkowych kopalni soli. Z kolei by poczuć się jak na południu Europy, wystarczy odwiedzić regionalne winnice, których atmosfera i wyroby zachwycą każdego miłośnika wina.