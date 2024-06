Budowa węzła Mistrzejowice. Ogromna, betonowa konstrukcja to ważny element estakady, która będzie przechodziła ponad torami kolejowymi

Wysoko nad torami

Ta ogromna inwestycja, która miała zostać oddana kierowcom w drugiej połowie tego roku, opóźni się o około rok. To z kolei oznacza, że planowane w tym roku oddanie do użytkowania ostatniego fragmentu północnej obwodnicy Krakowa i węzła Grębałów, który jest łącznikiem trasy S7 z miejskimi drogami, również może się odbyć dopiero w 2025 r.

Estakada to najważniejszy i największy element węzła Kraków-Mistrzejowice. Jej najwyższy punkt przechodzący nad torami będzie na wysokości dwudziestu kilku metrów. Estakada to element drogi ekspresowej S7.

Dwa "zridy"

Inwestor wezwany do uzupełnienia braków

Rzeczniczka dodaje, że jeśli chodzi o główną część węzła (zmianę decyzji), wniosek został złożony 16.05.2023 r. Inwestor został wezwany do uzupełnienia braków we wniosku pismem z 19.06.2023 r. Inwestor ostatecznie uzupełnił braki formalne 4.09.2023 r. Wszczęcie postępowania nastąpiło 12.09.2023 r. i w tym samym dniu zostało wydane postanowienie o nałożeniu obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym. Inwestor uzupełnił projekt 2.10.2023 r.

Wojewoda przesłał wniosek do RDOŚ

Z kolei jeżeli chodzi o rozwiązania uzupełniające, wniosek został złożony 16.05.2023 r. Inwestor został wezwany do uzupełnienia braków we wniosku pismem z 19.06.2023 r. Inwestor uzupełnił braki formalne 21.08.2023 r. Wszczęcie postępowania nastąpiło 31.08.2023 r. i w tym samym dniu zostało wydane postanowienie o nałożeniu obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym. Inwestor uzupełnił projekt 2.10.2023 r. Trzy dni później wojewoda przesłał wniosek do RDOŚ w Krakowie o przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Aktualnie trwa ponowna ocena oddziaływania na środowisko – prowadzona przez RDOŚ.

Wojewoda czeka na „decyzje” RDOŚ

Do jednego z postępowań wczoraj wpłynęło do MUW pismo z RDOŚ o zapewnienie udziału społeczeństwa. Oznacza to, że przez okres 30 dni zainteresowani będą mogli składać uwagi i wnioski do inwestycji. Również w sprawie drugiego postępowania zostanie złożony taki sam wniosek przez RDOŚ. O terminach zainteresowani zostaną powiadomieni poprzez obwieszczenia. Po tym okresie wszystkie zastrzeżenia i wnioski zostaną przesłane do RDOŚ do analizy. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko zostanie zakończona wydaniem przez RDOŚ postanowień uzgadniających realizację przedsięwzięcia.