Budowa S7 pobudziła rynek mieszkaniowy na Wzgórzach Krzesławickich. Ceny mieszkań są tu wciąż najniższe w Krakowie Marcin Banasik

Budowa trasy S7 wraz z węzłami drogowymi sprawiły, że Wzgórza Krzesławickie stały się atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. Od kilku lat trwa intensywna zabudowa, głównie okolic ul. Gustawa Morcinka. Mieszkania w budowanych tutaj osiedlach sprzedają się na pniu. Powodem jest m.in. to, że na mapie Krakowa jest to teren z najniższymi cenami za metr kwadratowy. Na rynku pierwotnym można kupić mieszkania w cenie poniżej 10 tys. zł za metr kwadratowy.