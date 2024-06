Kraków. Awaria sygnalizacji świetlnej na rondzie Grzegórzeckim. ZDMK się tłumaczy

W czwartek 27 czerwca przed południem na kierowców korzystających z ronda Grzegórzeckiego czekała niespodzianka. Okazało się, że nie działa sygnalizacja świetlna. W południe awarię udało się usunąć. Co było jej przyczyną?

"Dzisiejsza przedpołudniowa awaria na rondzie Grzegórzeckim wynikała z problemów z napięciem na sieci dostawcy energii elektrycznej" - informuje ZDMK.

Od początku roku do tej pory światła na rondzie Grzegórzeckim nie działały incydentalnie, wliczając sytuację z dziś - czterokrotnie.

"W dwóch przypadkach była to kwestia napięcia w sieci dostawcy elektryczności. W dwóch pozostałych to awaria sterowników. To urządzenia elektroniczne, które czasami ulegają awarii" - informują urzędnicy

Awarie wynikające z funkcjonowania sygnalizacji świetlnej, a nie spowodowane napięciem w sieci są przez służby ZDMK usuwane najszybciej, jak to tylko jest możliwe. Dyżurne ekipy pojawiają się na miejscu i naprawiają niedziałającą sygnalizację świetlną.

Z kolei awarie, wynikające z problemów z napięciem, należy sprawdzić u dostawcy elektryczności, potrzebnej do zasilania m.in. światłami na skrzyżowaniach.