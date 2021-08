Trener Cracovii Michał Probierz: Kibice byli dwunastym zawodnikiem, nie było chwili zwątpienia

Najważniejsze były trzy punkty

- Najważniejsze, że wygraliśmy – przyznał. - Nie tak sobie wyobrażaliśmy ten początek po meczach wyjazdowych. Byliśmy w bardzo trudnej sytuacji, grając z zespołem, który miał dużo pewności siebie. Widać, że Jagiellonia, mimo porażki z Górnikiem, potrafi grać. Ma bardzo silną ofensywę. Zaczęliśmy mecz dosyć ofensywnie, potrafiliśmy stworzyć sytuacje.

Szkoda okazji Alvareza, której nie wykorzystał, ale zagrał bardzo dobre spotkanie, chyba najlepsze w Cracovii, od momentu przyjścia do nas. Był dla zespołu, utrzymywał się też przy piłce

. Na pewno dużo nam pomogła bramka, w drugiej połowie wyprowadziliśmy bardzo dobry kontratak. Wreszcie zdobyliśmy gola w taki sposób, po kontrataku. To było wcześniej naszą bolączką, dużo pracowaliśmy nad tym. Potem musieliśmy zmienić zawodników.

Pochwały dla Hanki i Siplaka

Trener podkreślał wagę występu kapitana Cracovii i słowackiego pomocnika.

- Mogę tylko podziękować, że Hanca i Siplak grali, bo nie trenowali dwa dni – stwierdził. - Nie chcieliśmy ryzykować, ale sami chcieli grać. Chwała im za to, że nie patrzyli na urazy, które mieli, tylko chcieli być dla drużyny. Potem straciliśmy bramkę na 1:2 i było trochę nerwowości. Młodzież grająca w środku – Knap i Lusiusz nie utrzymała tego tempa, nie utrzymali piłki, ale grając przeciwko tak doświadczonym zawodnikom jak Romaczuk czy Pospisil to rokuje to dobrze. Knap to chłopak, którego wprowadzamy do ekstraklasy, cieszę się, że zaczyna grać i będzie silnym punktem tego zespołu. Dostał powołanie do kadry młodzieżowej.